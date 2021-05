Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 10,70 naar 12,50 euro. Het koopadvies bleef gehandhaafd en ING werd zelfs aangewezen als favoriet binnen de bankensector in de eurozone. De Duitse zakenbank ziet naar aanleiding van de cijferrapportage van donderdag veel positieve ontwikkelingen bij de Nederlandse bank en verhoogde zijn winst per aandeel verwachtingen voor dit jaar met 3 tot 4 procent. De opwaartse bijstelling is het gevolg van een hogere omzet dan verwacht en lagere voorzieningen voor probleemleningen. De analisten erkennen dat het negatieve renteklimaat nog steeds als rem fungeert op de resultaten, maar zij zien ook dat ING meerdere instrumenten tot zijn beschikking heeft om toch de inkomsten op te schroeven, waaronder het in rekening brengen van extra kosten voor particuliere spaartegoeden. Daarnaast is het positieve momentum op het gebied van fee-inkomsten in vooral Duitsland opvallend. Door de sterke digitale aanwezigheid weet de bank bovendien veel nieuwe rekeningen te openen. Berenberg rekent erop dat deze trend zich doorzet met een groei van 5 tot 10 procent per jaar in Duitsland. Sinds het aantreden van Stefan van Rijswijk als topman in juli 2020 heeft ING daarnaast een goed oog voor de kosten. De bank heeft afscheid genomen van zijn Tsjechische en Oostenrijkse retailbankbedrijf, en de analisten voorzien dat later dit jaar nog meer kostenbesparende maatregelen zullen worden doorgevoerd. Het koersdoel van 12,50 euro houdt geen rekening met het terugvloeien van extra kapitaal naar aandeelhouders. Gelet op de kapitaalratio en het ingehouden dividend zou het koersdoel anders op 14,00 euro uitkomen. ING sloot donderdag in Amsterdam 0,7 procent lager op 10,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

