Adidas boekt meer winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien stijgen, waarbij de resultaten in alle markten aantrokken, en mikt voor heel dit jaar op een hogere omzet. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse fabrikant van sportartikelen en kleding. In het afgelopen kwartaal bedroeg de nettowinst 558 miljoen euro tegen 31 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg met 20 procent tot 5,27 miljard euro, aangejaagd door solide resultaten uit e-commerce. Adidas voorziet nu voor het lopende tweede kwartaal een omzetstijging van 50 procent tegen constante wisselkoersen. Voor heel het jaar voorziet Adidas een hoge dubbelcijferige omzetgroei. De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. De brutomarge zal daarmee uitkomen op circa 2 procent, terwijl de operationele marge naar verwachting kan stijgen tot 9 of 10 procent. De nettowinst uit huidige activiteiten kan uitkomen op 1,25 tot 1,45 miljard euro. Adidas merkte wel op dat de winstoutlook beïnvloed kan worden door kosten gerelateerd aan de desinvestering van Reebok. Voor heel het jaar worden deze kosten geschat op 250 miljoen euro op operationeel winstniveau en kunnen een impact van 200 miljoen euro op de nettowinst hebben. Circa 30 procent van de 250 miljoen euro aan kosten kan in 2022 terugkeren. In 2023 verwacht Adidas geen kosten meer te hebben aan de desinvestering. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

