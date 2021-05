Correctie: Euronext prijst obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft met succes de uitgifte van obligaties geprijsd. Dit meldde de beursorganisatie vrijdagochtend. Euronext geeft in totaal voor 1,8 miljard euro aan obligaties uit. Eén lening ter waarde van 600 miljoen euro heeft een looptijd tot 2026 en de tweede lening, tevens van 600 miljoen euro, loopt af in 2031. De derde lening van 600 miljoen euro heeft een looptijd tot 2041. De obligatie met een vervaldatum in 2026 heeft een coupon van 0,125 procent, terwijl de lening met vervaldatum 2031 een coupon heeft van 0,750 procent. De lening met een vervaldatum in 2041 heeft een coupon van 1,500 procent. De uitgifte was bijna drie keer overschreven met een orderboek van circa 5 miljard euro. Euronext wil de opbrengsten gedeeltelijk gebruiken voor de herfinanciering van de overname van Borsa Italiana Group. Correctie: om orderboek correct weer te geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.