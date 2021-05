Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 24,00 naar 28,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analisten van Berenberg kan een beursgang van Fertiglobe de kas van OCI goed spekken en kunnen schulden significant worden afgebouwd. Berenberg schat de waarde van Fertiglobe in op circa 7 miljard dollar. Bovendien zien zij een "indrukwekkend" rendement op de vrije kasstroom van 16 procent. Het koersdoel werd verhoogd, nadat Berenberg de ramingen voor zowel de EBITDA dit jaar als de stikstof- en methanolprijzen met circa 20 procent opwaarts werden bijgesteld. Het aandeel OCI sloot donderdag op 22,38 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.