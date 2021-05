Galapagos boekt winst

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft in het eerste kwartaal een verlies weten om te buigen in een nettowinst op een hogere omzet. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

"Afgelopen maanden hebben we een herijking van onze portfolio en ontwikkelingsplannen doorgevoerd naar een pijplijn met een meer gebalanceerd risicoprofiel. We blijven ons richten op nieuwe targets om de onvervulde medische behoeften bij ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen aan te pakken. Bovendien blijven we ons volledig inzetten voor de commercialisering van Jyseleca in Europa", zei CEO nno van de Stolpe.

De bestuurder zei de klinische pijplijn na een evaluatie van de omvang en het risicoprofiel te heroriënteren, wat volgens hem zal gaan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Galapagos boekte in de eerste drie maanden van 2021 een operationeel verlies van 50,8 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 46,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het nettoverlies uit voortgezette activiteiten bedroeg 12,8 miljoen euro, tegenover een verlies van 52,3 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2020.

Onder de streep resteerde echter een nettowinst van 9,4 miljoen euro, tegenover een verlies van 50,6 miljoen euro een jaar eerder.

De omzet en overige opbrengsten bedroegen het afgelopen kwartaal 124,2 miljoen euro, versus 103,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020.

Het biotechbedrijf gaf het afgelopen kwartaal 130,0 miljoen euro uit aan Research & Development, in vergelijking met 115,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Outlook

"We verwachten dit jaar aankondigingen van regelgevende instanties over filgotinib en nieuws over vooruitgang in onze gedifferentieerde pijplijn van target-gebaseerde kandidaatgeneesmiddelen", zei Galapagos.

"Ook verwachten we dit jaar vergoedingsbesluiten in de meeste belangrijke Europese markten voor filgotinib", aldus het bedrijf.