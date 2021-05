Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, vanwege teleurstellende data over het benzineverbruik in de Verenigde Staten en zorgen over de stijgende coronavirusinfecties in India.

Uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 8 miljoen vaten. Maar olieprijzen hadden het moeilijk na publicatie van de data, die ook aantoonden dat de benzinevoorraden onverwachts met 700.000 vaten zijn gestegen.

"Veel analisten anticiperen op een stijging van de vraag naarmate de economie wordt opengesteld...dit gebeurde voor de tweede week op rij niet", zei analist Robert Yawger van Mizuho Securities.

Benzine trok de rally in het energiecomplex en zal zijn balans moeten vinden "opdat de markt de komende weken de opwaartse trend kan vasthouden", voegde hij toe.

In aanloop naar de EIA-data steeg de olieprijs door optimisme over de vraag naar brandstof in de Verenigde Staten en het vooruitzicht van versoepeling van de beperkingen in Europa.

Ondertussen houden handelaren de ontwikkelingen in India in de gaten, waar het aantal nieuw bevestigde coronavirusgevallen donderdag voor de tweede keer de 400.000 overschreed. India is de op twee na grootste olie-importeur ter wereld.

Volgens nieuwsberichten verlaagde Saoedi Arabië zijn officiële verkoopprijs voor ruwe olie naar Europa en Azië, wat mogelijk deels te wijten is aan de aanhoudende stijging van het aantal virusinfecties in India, meldden analisten van Commerzbank.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 1,4 procent, ofwel 0,92 dollar, lager op 64,71 dollar op de New York Mercantile Exchange.