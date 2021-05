Tech onder druk in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht lager geëindigd. Bij een slot van 712,46 punten, daalde de AEX uiteindelijk 0,2 procent. Zwaarwegende techaandelen als Adyen en ASML verloren vooral terrein na de opening van Wall Street, waar de Nasdaq onder druk stond. Ron de slotbel in Amsterdam wist de techindex wat op te krabbelen. "We verwachten dat de beweging van groei- naar waardeaandelen (een uiting van de ‘reflatie-trade’) verder zal doorzetten" volgens investment manager Simon Wiersma van ING. De afgelopen dagen waren een achtbaan voor de beurzen, zag Wiersma, met rentepaniek op dinsdag en herstel op woensdag. Hoewel de Amerikaanse tienjaarsrente donderdag licht lager noteerde op 1,57 procent, verwacht ING een verdere stijging van de rente. Op macro-economisch vlak ging donderdag zoals altijd veel aandacht uit naar de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS. Die daalden tot het laagste niveau tijdens de coronapandemie, 498.000. Vooraf werden 527.000 nieuwe aanvragen voorspeld, tegen 553.000 een week eerder. Vrijdag wacht het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Gemiddeld wordt gerekend op zo'n 1 miljoen nieuwe banen in april, maar het ADP-banenrapport viel woensdag licht tegen. In maart kwamen er in de VS 916.000 nieuwe banen bij. "Als dit cijfer inderdaad opnieuw heel sterk uitvalt, dan is dat een bevestiging dat het herstel van de Amerikaanse economie een twee- of misschien wel drietrapsraket lijkt te zijn", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank. Beleggers hadden vandaag verder oog voor onder meer het Britse rentebesluit en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen. Conform de verwachting liet de Britse centrale bank het monetaire beleid ongewijzigd. De belangrijkste rente blijft daarmee staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond. Veel marktvolgers rekenden erop dat de Bank of England zou aankondigen dat het tempo van de obligatie-opkopen zou worden teruggeschroefd. De centrale bank zei wel dat dit tempo iets zou kunnen worden vertraagd, maar dat dit geen wijziging van het beleid inhield. Gouverneur Andrew Bailey benadrukte tijdens zijn persconferentie dat dit niet als taperen moet worden gezien. Volgens Saxo Bank kwam het Britse pond vervolgens onder druk te staan ten opzichte van de euro en dollar. De euro/dollar handelde op 1,2053, terwijl de WTI-olieprijs 0,8 procent daalde tot 65,10 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen daalde ING Groep 0,7 procent na cijfers. Volgens Jefferies waren de cijfers op alle fronten goed. ArcelorMittal steeg 1,8 procent na eerder op de dag nog lager te hebben gestaan. Het eerste kwartaal was volgens ING het beste in tien jaar. Heineken steeg 2,1 procent en Signofy voerde met een plus van 3,3 de AEX aan. Techaandelen ASMI, ASML, Besi en Adyen stonden onderaan de index met verliezen van 1,5 tot ruim 4 procent. In de AMX ging OCI aan kop met een winst van 5,8 procent. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel van 20,50 naar 23,00 euro. TKH won 4,1 procent en Aperam 3,8 procent. Het bedrijf opent vrijdag de boeken en kondigde donderdag de overname van het Duitse recyclingbedrijf ELG aan, met een ondernemingswaarde van 357 miljoen euro. Alfen was met een verlies van bijna 5 procent de grootste daler. Air France-KLM verloor 2,6 procent na cijfers. ING sprak van een bemoedigend eerste kwartaal voor de luchtvaartmaatschappij, maar het herstel kost tijd. AMG daalde 3,0 procent, nadat woensdag nabeurs cijfers verschenen. De omzet daalde in het eerste kwartaal, maar de outlook werd wel opwaarts bijgesteld. Het aandeel verloor woensdag 6,0 procent. Onder de kleinere aandelen verloor ForFarmers 5,7 procent na cijfers. Als gevolg verlaagde KBC Securities het koersdoel van 6,25 naar 6,00 euro bij handhaving van het Houden advies. BAM kende volgens analisten een sterke jaarstart, waarbij de omzet licht steeg in het eerste kwartaal. Het aandeel verloor 0,6 procent. Sectorgenoot Heijmans daalde 2,2 procent. Vastned ging aan kop in de AScX met een plus van 2,5 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De Dow Jones index steeg licht, terwijl de S&P 500 onder druk stond en de Nasdaq rond het slot van woensdag bewoog. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

