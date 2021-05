Wall Street richting verdeelde opening

(ABM FN-Dow Jones) De futures op Wall Street voorspellen donderdag een verdeelde opening voor de beurzen in New York die vooralsnog dicht bij huis lijken te blijven. Richting de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent lager en lag ook de Nasdaq op koers voor een bescheiden openingsverlies. De Dow-future noteerde nipt in het groen.

De grote Amerikaanse indexen noteren momenteel rond hun recent gevestigde records, gesteund door het sterke economische herstel in de Verenigde Staten en robuuste kwartaalcijfers.

Volgens vermogensbeheerder Mary Nicola van PineBridge Investments zullen de bedrijfskasstromen alleen maar verder verbeteren nu de economie verder heropent. En hoewel de waarderingen van aandelen hoog zijn, blijven ze aantrekkelijk in vergelijking met laagrenderende obligaties.

Tot nog toe overtroffen de bedrijfscijfers veelal de verwachtingen. Van de 381 bedrijven in de S&P 500 die al cijfers rapporteerden, wist 84 procent de analistenverwachtingen te verslaan, volgens FactSet.

Toch is dat tot nog toe niet terug te zien in de aandelenkoersen, volgens marktanalisten, mogelijk een teken dat de aandelenrally toch wat aan glans lijkt te verliezen.

"Hoewel de S&P 500 slechts 1 procent van zijn recordstand noteert, beginnen de aandelenmarkten er wat vermoeid uit te zien", aldus vermogensbeheerder Paul O'Connor bij Janus Henderson.

Op macro-economisch vlak gaat de meeste aandacht donderdag uit naar de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS. Vooraf werden 527.000 nieuwe aanvragen voorspeld, tegen 553.000 een week eerder.

Het daadwerkelijke aantal nieuwe aanvragen kwam voor het eerst tijdens de coronacrisis onder de 500.000 uit, op 498.000. Het cijfer van een week eerder werd opwaarts bijgesteld naar 590.000.

Verder steeg de arbeidsproductiviteit in de VS in het eerste kwartaal met 5,4 procent, waar een toename van 4,5 procent was voorspeld. De arbeidskosten daalden met 0,3 procent, waar een afname van 1,0 procent was voorzien.

In het vierde kwartaal daalde de arbeidsproductiviteit in de VS nog met 3,8 procent en stegen de arbeidskosten met 5,6 procent.

De euro/dollar noteerde vanmiddag 0,4 procent hoger op 1,2053, terwijl de WTI-olieprijs een procent in waarde daalde tot rond de 65 dollar.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt, terwijl het verlies kleiner werd. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger en taxidienst. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel 4,1 procent lager.

Moderna wist voor het eerst in zijn bestaan winst te maken, vooral dankzij zijn coronavaccin. Dat vaccin leverde in het eerste kwartaal 1,73 miljard dollar op. De winst per aandeel van 2,84 dollar was ruim boven de 2,20 dollar die analisten voorspelden. Het aandeel lijkt toch zo'n 9 procent lager te openen, mogelijk omdat de Amerikaanse regering een plan steunt om patenten van coronavaccins vrij te geven. Pfizer verloor donderdag voorbeurs 4,1 procent, BioNTech 13 procent en Johnson & Johnson een meer bescheiden 1,1 procent.

Regeneron profiteerde van zijn coronabehandeling met antilichamen, waarmee het in het eerste kwartaal 262 miljoen dollar verdiende. In het hele eerste kwartaal werd een omzet van 2,53 miljard dollar behaald, licht hoger dan analisten voorspelden. Ook de winst was hoger dan verwacht. Het aandeel steeg voorbeurs 0,7 procent.

ViacomCBS behaalde in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet, onder meer door de groei uit advertentieinkomsten. Het aandeel steeg voorbeurs 2,0 procent.

Beleggers kunnen nabeurs nog aan de slag met de cijfers van onder meer GoPro en Beyond Meat de boeken openen.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.167,59 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.230,34 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 13.582,42 punten.