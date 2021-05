Cruisemaatschappij Norwegian beperkt verlies

(ABM FN) Norwegian Cruise Line heeft in het eerste kwartaal het verlies zien teruglopen en verwacht een vergelijkbare kasuitstroom in het tweede kwartaal, nu de de Amerikaanse cruisemaatschappij voorbereidingen treft om weer te gaan varen in de zomer.



Het nettoverlies van 1,4 miljard dollar was kleiner dan de 1,9 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel daalde het verlies van 8,80 naar 4,16 dollar.



Aangepast voor bijzondere verliezen op schulden en obligaties was het nettoverlies 669 miljoen dollar, of 2,03 dollar per aandeel.



De omzet daalde van 1,2 miljard naar 3,1 miljoen dollar, omdat er in het hele kwartaal geen cruises waren. De kosten daalde iets minder hard, met 80 procent, maar de rentekosten stegen van 69 miljoen naar 824 miljoen dollar.



Het bedrijf verwacht ook in het tweede kwartaal verlies te lijden en ook in daaropvolgende kwartalen, zo lang er geen reguliere cruises kunnen worden gevaren.



Het bedrijf blijft in gesprek met de Amerikaanse autoriteiten over een hervatting van cruises vanuit de Verenigde Staten vanaf 4 juli.

Vanaf 25 juli worden er weer zevendaagse cruises gevaren langs de Griekse eilanden en vanaf 7 augustus ook weer enkele Caribische cruises. Vanaf september volgen cruises vanuit Barcelona, Rome en het Verenigd Koninkrijk.