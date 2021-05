Moderna winstgevend door coronavaccin

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft voor het eerst in de geschiedenis een kwartaalwinst geboekt, dankzij fors hogere inkomsten uit de verkoop van zijn vaccin tegen het coronavirus.



Het farmaciebedrijf uit Massachussets boekte een winst van 2,84 dollar per aandeel, tegen een verlies van 0,35 dollar een jaar eerder. Dit was meer dan de 2,20 dollar die analisten gemiddeld hadden voorspeld, volgens FactSet.



In totaal bedroeg de nettowinst 1,22 miljard dollar, tegenover een verlies van 124 miljoen dollar een jaar eerder.



De omzet steeg van slechts 8 miljoen dollar een jaar eerder naar 1,94 miljard dollar. Dit was wel lager dan de 2,06 miljard dollar die analisten voorzagen.



Moderna's vaccin tegen het coronavirus, in twee doses toe te dienen, was goed voor 1,73 miljard dollar van de omzet, voor 102 miljoen doses. In het gehele kwartaal werd het vaccin gebruikt in de Verenigde Staten en in het buitenland kwam de verkoop gedurende het kwartaal op gang.



In het tweede kwartaal verwacht Moderna 200 miljoen tot 250 miljoen doses te leveren.



De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen van 115 miljoen tot 401 miljoen dollar, mede door het werk aan het coronavaccin. Het aantal medewerkers is in het tussenliggende jaar bijna verdubbeld, van 830 een jaar eerder tot meer dan 1.500 eind maart.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.