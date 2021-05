Bank of England handhaaft monetair beleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft zoals verwacht het monetaire beleid niet gewijzigd. Dat bleek donderdag bij het rentebesluit van de Britse centrale bank. De beleidsrente bleef staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma behoudt zijn omvang van 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond aan opkopen van bedrijfsobligaties. Het rentebesluit werd unaniem genomen. Het Britse pond noteerde kort na het besluit ten opzichte van de euro op 0,8687. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

