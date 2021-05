Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in een voorlopig afwachtende markt die de neiging lijkt te ontwikkelen de huidige niveaus secuur af te zetten tegen monetaire en economische verwachtingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 438,30 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 15.173,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde onveranderd met een stand van 6.339,03 punten. De Britse FTSE won donderdag 0,1 procent en noteerde 7.045,21 punten.

De Duitse fabrieksorders over maart kwamen hoger uit dan verwacht, terwijl de detailhandelsverkopen van de eurozone in dezelfde maand het ook beter deden dan verwacht, maar wel minder stijging lieten zien dan in februari.

Later vanmiddag maakt de Bank of England zijn rentebesluit bekend. Wijzigingen worden niet verwacht, maar de markt sluit niet uit dat de Britse centrale bank zal aankondigen dat het begint met het terugschroeven van het tempo van zijn obligatie-opkopen. Het Britse opkoopprogramma loopt eind dit jaar af.

De markt kan donderdag verder reageren op het rentebesluit van de Turkse centrale bank, de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidsproductiviteit en arbeidskosten over het eerste kwartaal van de Verenigde Staten. Voor de steunaanvragen wordt vooraf rekening gehouden met aantallen van 527.000 tot 538.000 tegen 553.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos, voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams en zijn collega van Cleveland Loretta Mester.

Olie noteerde donderdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 65,48 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 68,86 dollar werd betaald, eveneens een daling van 0, procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2046. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2014 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1999 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ING heeft in 2021 fors meer winst geboekt dankzij lagere voorzieningen voor probleemleningen dan een jaar eerder en de bank heeft inmiddels ruim 3 miljard euro klaarliggen voor distributie aan aandeelhouders. De koers van het aandeel noteerde 1,4 procent lager.

Volkswagen heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat het sterke cijfers over het eerste kwartaal rapporteerde. Voor 2021 verwacht Volkswagen nu een EBITDA-marge tussen 5,5 en 7,0 procent. Eerder was dit nog tussen 5,0 en 6,5 procent. De leveringen en omzet over het hele jaar zullen volgens Volkswagen naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan in 2020. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager.

Société Générale verwacht dat de voorzieningen voor slechte leningen dit jaar aanzienlijk lager zullen uitvallen, na een meevallend eerste kwartaal, met het beste resultaat in jaren voor de internationale zakenbankdivisie van de Franse bank. De koers van het aandeel noteerde 3,8 procent hoger.

De Italiaanse bank UniCredit heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer zwarte cijfers geschreven door een sterke handel en minder voorzieningen. De bank verwacht dat de omzet dit jaar uitkomt op het niveau van de consensus, waarin nu rekening wordt gehouden met circa 17,1 miljard euro, en de kosten uitkomen op het peil van 2019. De koers van het aandeel noteerde 4,9 procent winst.

Air France-KLM heeft door de coronacrisis een groot verlies geleden in het eerste kwartaal van 2021 en voorziet ook voor het lopende tweede kwartaal veel uitdagingen. verwacht dat het begin van het tweede kwartaal vergelijkbaar zal zijn als de ontwikkelingen in het eerste kwartaal, waarbij klanten vooral naar de korte termijn kijken. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent onder de slotnotering van woensdag.

Henkel heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat het een solide eerste kwartaal achter de rug heeft. Voor het hele jaar rekent Henkel nu met een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent, aanvankelijk was dit nog 2 tot 5 procent. De koers van het aandeel noteerde 1,0 procent lager.

Zalando heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer winst weten te boeken, verhoogde zijn jaaroutlook en lanceerde een aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro. De autobouwer verwacht dat het tekort aan halfgeleiders in het tweede kwartaal erger zal zijn dan het tot nu toe het geval was. De koers van het aandeel noteerde 0,3 procent hoger.

In Parijs steeg de koers van het aandeel Legrand 2,3 procent, terwijl het aandeel Worldline zijn koers met 1,4 procent het meest van de hoofdaandelen zag dalen.

In Frankfurt boekte het aandeel BASF 1,5 procent koerswinst, het aandeel Münchener Rückversicherung deed er nog een schepje bovenop met een koerswinst van 1,8 procent. Het aandeel Infineon zag zijn koers met bijna 2,5 procent onderuit komen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.167,62 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.230,21 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 13.582,42 punten.