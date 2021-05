Beursblik: stijgende resultaten bij Aperam verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aperam zal voor het eerste kwartaal stijgende resultaten vrijdagochtend presenteren. Dit bleek uit de consensus samengesteld voor de roeststaalvrijproducent. De consensus rekent op een gemiddelde aangepaste EBITDA van 147 miljoen euro. De 11 analisten die aan de consensus bijdragen rekenen op een aangepaste EBITDA tussen 125 en 169 miljoen euro. De consensusverwachtingen gingen eind april nog iets omhoog. Eerder in de maand hield de gemiddelde analist nog rekening met een aangepaste EBITDA van 143 miljoen euro in het eerste kwartaal. De deelnemende analisten rekenden toen op een aangepaste EBITDA van ten minste 123 miljoen euro en op maximaal 169 miljoen euro voor het eerste kwartaal. Medio-april kreeg Aperam fanmail van verschillende analisten die hun taxaties verhoogden, waardoor de consensus ook omhoog ging. In het vierde kwartaal van vorig jaar behaalde Aperam een aangepaste EBITDA van 109 miljoen euro. Aperam opent vrijdag voorbeurs de boeken. Donderdag noteerde het aandeel Aperam 1,7 procent hoger op 44,99 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

