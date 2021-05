Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor KPN verhoogd van 3,30 naar 3,40 euro, na de eerstekwartaalcijfers, die als solide worden gekenschetst. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. Ook de waardering als het bedrijf zou worden opgesplitst in een netwerk en een dienstenaanbieder, wat het zonnigste scenario voor beleggers is, gaat omhoog van 3,93 naar 4,33 euro. De kwartaalcijfers waren solide, met snellere abonneegroei bij breedband en mobiele abonnementen, wat naar verwachting van de analisten zal doorzetten in de komende kwartalen, onder andere door prijsverhogingen voor de vaste lijn en betere dekking van het glasvezelnetwerk. KPN kan volgens Credit Suisse als eerste Europese traditionele telecombedrijf overwegen om aandeleninkopen te hervatten, nu de schuldpositie daalt. Recente afgewezen pogingen van private equity om het bedrijf over te nemen maken het mogelijk aantrekkelijker om cash uit het bedrijf te halen. Credit Suisse heeft een Outperform advies op KPN. Het aandeel noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 2,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

