Valuta: euro profiteert van goede Duitse fabrieksorders

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag hoger nadat de Duitse fabrieksorders in maart harder stegen dan was voorzien.

"De stijging met 3,0 procent op maandbasis tegen een verwachte plus van 1,7 procent, bekijken wij wel met de nodige scepsis", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "Het is namelijk niet uitgesloten dat de er een hamsterelement in de cijfers zit opgesloten. Het lijkt er op dat bedrijven het zekere voor het onzekere hebben genomen en uit voorzorg meer orders plaatsten, los van de marktvraag. In de industriële productie van Duitsland over de komende maanden zal duidelijk moeten worden of dit vermoeden klopt", aldus Koopman.

Het belangrijkste aspect waar de markt onder invloed van staat betreft donderdag het monetaire besluit van de Bank of England.

"De risico's liggen aan de bovenkant: de bank zal eerder positief dan gedrukt zijn, maar de markt gaat uit van een stabiel beleid met een indicatie voor een moment waarop de inkoop per week aan obligaties wordt verminderd. Als daar er een opmerking valt die dat moment eerder laat vallen dan verwacht, omdat de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan de Britse munt omhoog. De kans is niet reëel dat de Bank of England een mineurtoon aanheft, maar mocht dat wel het geval zijn dan kan de euro zo naar 0,87 Britse pond. Bij mooiere woorden dan verwacht is voor de euro 0,85 of zelfs 0,84 Britse pond niet uitgesloten", aldus Koopman.

Koopman kijkt donderdag verder met veel interesse naar het verloop van de Schotse parlementsverkiezingen, waarbij het erom gaat of de SNP een absolute meerderheid van 65 van de 129 zetels behaald. "Mocht dat lukken dan wordt een nieuw referendum over Schotse afscheiding een eerste speerpunt voor de partij, daar de SNP met de Brexit heel graag los wil komen van Londen. De Groenen zijn in Schotland overigens ook goed voor 5 tot 10 zetels en ook die staan welwillend tegenover verzelfstandiging", aldus de marktanalist van Rabobank.

Een derde punt betreft het besluit van Londen om marineschepen naar het eiland Jersey te sturen, omdat daar een visserijconflict met Frankrijk hoog oploopt. "Mocht dat conflict escaleren, dan lijkt de dollar daar het meest van te profiteren, daar dit voor euro noch Britse pond gunstig is", aldus Koopman donderdag.

De markt kan donderdag verder reageren op het rentebesluit van de Turkse centrale bank, de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidsproductiviteit en arbeidskosten over het eerste kwartaal van de Verenigde Staten. Voor de steunaanvragen wordt vooraf rekening gehouden met aantallen van 527.000 tot 538.000 tegen 553.000 een week eerder.

Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos, voorzitter van de Federal Reserve van New York John Williams en zijn collega van Cleveland Loretta Mester.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,2046 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8657 Britse pond. Het Britse pond won donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3916 dollar. De dollar noteerde onveranderd op 6,4750 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag eveneens onveranderd op 109,1560 yen. De euro noteerde op 10,0107 Turkse lira.