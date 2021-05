Beursblik: AMG schroeft winstverwachting voorzichtig op

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel AMG daalde donderdag 7 procent na de publicatie van kwartaalcijfers, die volgens Degroof Petercam iets sterker dan verwacht waren, maar de nieuwe winstverwachting stelde beleggers kennelijk teleur.

De metaalspecialist verhoogde zijn verwachting voor het EBITDA-resultaten dit jaar van 100 miljoen naar 120 miljoen dollar. Dit is echter lager dan de 126 miljoen dollar die de conensusverwachting van Bloomberg inprijst. Degroof Petercam denkt dat AMG voorzichtig is en de verwachting tot 130 of 140 miljoen kan opschroeven.

AMG rekent met de huidige verwachting al op een verdere verbetering van de prijzen voor speciaalmetalen zoals antimonium, chroom, silicium, lithiumcarbonaat. De prijs voor vanadium valt op door de stijging van 10 á 11 dollar tot 16 dollar per pond in het afgelopen kwartaal. Elke dollar prijsstijging betekent 2 miljoen meer EBITDA-resultaat voor AMG, volgens de analist.

De schuld steeg licht door investeringen in recycling van vanadium en de strategische investeringen boeken goede voortgang, stelde Degroof Petercam. Een minpunt was dat Critical Materials Technologies nog steeds last had van de door de coronacrisis getroffen luchtvaart, hoewel het resultaat wel iets beter was dan een kwartaal eerder.

Na de zeer sterke stijging van de aandelenkoers in de afgelopen maanden, denkt de analist dat er niet veel meer in het vat zit de komende maanden. De groeiprojecten in de duurzame recycling van katalisatoren en andere klimaatvriendelijke activiteiten gaan pas vanaf 2023 bijdragen aan de resultaten.

Degroof Petercam heeft een koersdoel van 31 euro en een Houden advies.

Het aandeel daalde donderdag 6,6 procent tot 30,92 euro.