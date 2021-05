Beursupdate: lichte verliezen in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van 11 uur daalde de AEX 0,1 procent tot 713,21 punten.

Daarmee lijkt de Amsterdamse beurs een stapje terug te doen van het koersgeweld in de afgelopen dagen. "Zo was er dinsdag nog sprake van rentepaniek, waardoor de aandelenkoersen in rap tempo omlaag doken", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Maar gisteren was de lucht al weer snel geklaard. Een aanvullende toelichting van de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, op haar eerdere hint op hogere rentes en de geruststellende woorden van centrale-bankbestuurders waren genoeg om het ‘rentespook’ te verjagen van de beurzen."

"Dat bijkans manisch-depressieve gedrag van beleggers zullen we dit jaar nog wel vaker gaan zien. Angst en hebzucht zullen elkaar soms snel afwisselen", aldus Wiersma.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer het Britse rentebesluit en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen. Wiersma verwacht dat de Britse centrale bank zal hinten op het terugschroeven van steun en dat de rentes verder zullen stijgen.

"Feit is dat hogere rentes niet alleen de waardering van toekomstige kasstromen onder druk zullen zetten, maar dat obligaties ook weer een alternatief kunnen gaan vormen voor beleggers die nu vooral in aandelen beleggen", zo stelde ING. "Maar zover is het nu nog niet."

"Tot dusver koopt de Bank of England 4,4 miljard Britse pond per week aan obligaties op. Het is niet uitgesloten dat zij dit bedrag zal verlagen tot 3,2 miljard pond per week", blikte hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque vooruit.

Het huidige opkoopprogramma loopt eind dit jaar af en heeft een vastgestelde omvang. Als de Britse centrale bank niet spoedig begint met het afbouwen van die opkopen, dan eindigt het opkoopprogramma mogelijk voor december, volgens economen van Bank of America, omdat de limiet dan is bereikt.

Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend op 1,2040, terwijl de olieprijzen licht daalden.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen daalde ING Groep 2,0 procent na cijfers. Volgens Jefferies waren de cijfers op alle fronten beter.

ArcelorMittal leverde 0,7 procent in na cijfers, ondanks dat er volgens ING sprake was van het beste kwartaal in tien jaar.

Heineken steeg juist 1,8 procent en voerde daarmee de AEX aan.

In de AMX schoot TKH 5,5 procent omhoog. Het aandeel zit in de lift, nadat het bedrijf op woensdag met kwartaalcijfers kwam die de verwachtingen overtroffen. Arcadis schreef 2,7 procent bij na een koersdoelverhoging door ING.

Air France-KLM verloor 2,0 procent na cijfers. ING sprak van een bemoedigend eerste kwartaal voor de luchtvaarder, maar het herstel kost tijd.

AMG was hekkensluiter in de AMX, nadat woensdag nabeurs cijfers verschenen. De omzet daalde in het eerste kwartaal, maar de outlook werd wel opwaarts bijgesteld. Het aandeel verloor woensdag 6,0 procent.

Onder de kleinere aandelen verloor ForFarmers 6,6 procent na cijfers. Als gevolg verlaagde KBC Securities het koersdoel van 6,25 naar 6,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Wereldhave ging aan kop met een plus van 3,0 procent.