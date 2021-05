Beursblik: bemoedigend eerste kwartaal Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft een bemoedigend eerste kwartaal achter de rug, maar het herstel kost tijd. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. Dankzij sterkere resultaten bij vrachtvervoer viel de nettowinst uit huidige activiteiten 200 miljoen euro hoger uit dan ING had voorzien en 100 miljoen euro hoger dan waar de consensus op mikte. Desondanks was er nog steeds sprake van een materiaal verlies van meer dan 1,1 miljard euro als gevolg van de huidige lockdowns en reisbeperkingen. De outlook houdt volgens ING rekening met een geleidelijke verbetering, waarbij de capaciteit steeds verder opgeschroefd wordt. "Het herstel blijft evenwel trager verlopen dan verwacht", aldus analist Mulder. De analist wees wel op een sterkere balans na de kapitaalverhoging in april, maar sluit aanvullende maatregelen niet uit, hetgeen in de komende periode kan leiden tot een verdere verwatering voor aandeelhouders. "We verwachten dat Air France-KLM deze donkere periode kan overleven, maar de timing [van het herstel] is zeer onduidelijk en afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond de pandemie, vaccins en reisbeperkingen", aldus Mulder. ING heeft een Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend met 2,4 procent tot 4,46 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

