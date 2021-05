Beursblik: beste kwartaal in tien jaar voor ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft het beste kwartaal in tien jaar achter de rug met een ruime verdubbeling van het EBITDA-resultaat. Dat stelde ING donderdag in een rapport na de kwartaalcijfer van de staalreus. Het EBITDA-resultaat viel 9 procent hoger uit dan de analistenconsensus voorspelde. Ook de nettowinst van 2,3 miljard dollar was ruim boven verwachting. Vooral Brazilië, Afrika en de GOS-landen deden het beter dan analist Stijn Demeester van ING had verwacht. ING ziet een goede kans dat de sterke trend in het tweede kwartaal versnelt, met hogere marges op staal, en tenminste voortduurt tot in het derde kwartaal. Omdat de consensusverwachting van samengesteld door Bloomberg nu nog lijkt uit te gaan van een verzwakking in de tweede helft van het jaar, denkt ING dat deze winstverwachting na het eerste kwartaal met 10 procent kan worden opgeschroefd. ING heeft een koopadvies op ArcelorMittal en een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel ArcelorMittal stond donderdag 1,3 procent lager op 25,58 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

