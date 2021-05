Resultaten Stern onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. Dit bleek uit cijfers van de autodealer. "Als gevolg van de pandemie is en blijft het besparen van onnodige en vermijdbare kosten een actueel onderwerp, evenals het efficiënter inrichten van de belangrijke bedrijfsprocessen. Dit geldt niet voor onze investeringen in digitale oplossingen. Die zijn naar voren gehaald en geïntensiveerd", aldus directievoorzitter Henk van der Kwast. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet met 6,8 procent tot 217,2 miljoen euro, mede vanwege een daling van de afzet van nieuwe personenauto's in Nederland van 21,6 procent. Bij nieuwe bedrijfswagens daarentegen was een toename te zien van 7,8 procent. Het resultaat na belastingen bedroeg 3,3 miljoen euro positief tegen 4,2 miljoen euro positief een jaar eerder. De negatieve invloed van de coronacrisis was nog altijd "materieel", aldus Stern. Verder leidde een lagere bate uit Bovemij ten opzichte van vorig jaar tot fors lagere bedrijfsopbrengsten. Wel zag Stern een forse verbetering van de kasstroom. Deze bedroeg in het afgelopen kwartaal 15,5 miljoen euro tegen 0,7 miljoen euro een jaar eerder. De solvabiliteit bedroeg eind maart 31,2 procent tegen 28,9 procent eind 2020. Outlook "De gang van zaken verbetert geleidelijk, maar het is nog niet verstandig concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2021 te doen", aldus Stern. Het bedrijf verwacht wel in de komende maanden een verder herstel van de afzetmarkten, "maar de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten zal nog wel enige tijd aanhouden". "Daarnaast is het goed mogelijk dat de geleidelijk aantrekkende vraag naar nieuwe auto’s de komende maanden nog niet leidt tot een duidelijk toenemende omzet nieuwe voertuigen vanwege sterke signalen vanuit de autofabrikanten dat bepaalde onderdelen slechter leverbaar zijn dan verwacht. Dit kan betekenen dat de marges op nieuwe en gebruikte auto’s door toenemende schaarste verder verbeteren", aldus Stern. Het aandeel Stern koerste donderdagochtend 0,8 procent lager op 12,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

