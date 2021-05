Zalando boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer winst weten te boeken, verhoogde zijn jaaroutlook en lanceerde een aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro. Dit maakte de Duitse onlineretailer donderdag bekend. De nettowinst van het bedrijf kwam over de eerste drie maanden van dit jaar uit op 34,5 miljoen euro tegen een verlies van 86,4 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg van 1,52 miljard euro naar 2,24 miljard euro. Het zogeheten bruto merchandise volume (GMV), een belangrijke indicatie voor de omzetgroei, steeg van 2,03 miljard naar 3,15 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op 93,3 miljoen tegen 98,6 miljoen euro negatief een jaar eerder. De aandeleninkoop ter waarde van 200 miljoen euro begint op 7 mei en loopt tot uiterlijk 30 juli van dit jaar. Outlook Zalando verwacht een aangepaste EBIT voor dit jaar tussen de 400 en 475 miljoen euro. Eerder lag de verwachting hiervoor tussen de 350 en 425 miljoen euro. Ook de verwachting van de omzet is opwaarts bijgesteld van aanvankelijk een range van 9,9 tot 10,3 miljard euro naar 10,1 tot 10,5 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

