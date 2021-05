Volkswagen verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat het sterke cijfers voor het eerste kwartaal rapporteerde. Dit bleek donderdag uit de kwartaalupdate van de Duitse autofabrikant. De nettowinst kwam in het eerste kwartaal uit op 3,4 miljard euro, tegenover 517 miljoen een jaar eerder. De winst kelderde in de eerste drie maanden van 2020 vanwege de coronapandemie. Het bedrijfsresultaat steeg van 904 miljoen naar 4,8 miljard euro, terwijl het operationeel rendement op de verkopen 7,7 procent bedroeg. Volkswagen zei dat de winststijging vooral te danken was aan een hogere verkoopprijs per voertuig, een betere productmix, een gunstige hedge tegen grondstofprijzen en kostenbesparingen. De omzet steeg van 55,1 miljard naar 62,4 miljard euro, wat iets beter dan verwacht was. Analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op een omzet van 62,3 miljard gemikt. Voor 2021 verwacht Volkswagen nu een EBITDA-marge tussen 5,5 en 7,0 procent. Eerder was dit nog tussen 5,0 en 6,5 procent. De leveringen en omzet over het hele jaar zullen volgens Volkswagen naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan in 2020. “Uitdagingen zullen met name voortkomen uit de huidige economische situatie, de toenemende intensiteit van de concurrentie, volatiele grondstoffen- en valutamarkten, het veiligstellen van toeleveringsketens, en strengere emissiegerelateerde eisen”, aldus de autofabrikant. De autobouwer verwacht dat het tekort aan halfgeleiders in het tweede kwartaal erger zal zijn dan het tot nu toe is geweest. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

