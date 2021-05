Beursblik: sterk kwartaal ING op alle fronten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De eerstekwartaalcijfers van ING zijn sterker dan verwacht, bij alle vormen van inkomsten en door meevallende kosten van probleemleningen. Dit stelde Jefferies donderdag in een rapport. De monetaire steun van de derde ronde van TLTRO-financiering was mogelijk nog niet in de consensusverwachting verwerkt, maar analist Martina Matouskova van Jefferies denkt dat dit voordeel al wel is ingeprijsd in de aandelenkoers. Sterke fee-inkomsten en dalende operationele kosten zetten goede trends voor de rest van het jaar en al met al is Jefferies positief over het kwartaal. Matouskova merkte nog op dat er geen update is over de dividenduitkering, die nog beperkt is door de ECB vanwege de coronapandemie, maar een inhaalslag wordt verwacht na september van dit jaar. Jefferies heeft een koopadvies op ING en koersdoel van 12,30 euro. Het aandeel sloot woensdag 2 procent hoger op 13,05 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

