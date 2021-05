EssilorLuxottica laat coronacrisis achter zich Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van EssilorLuxottica zitten na de impact van de coronacrisis weer in de lift. Dit kwam donderdag naar voren uit de cijfers van de brillenfabrikant die het Nederlandse GrandVision wil inlijven. De Frans-Italiaanse brillengigant rapporteerde over het afgelopen kwartaal op jaarbasis een omzetstijging van 7,3 procent naar 4,06 miljard euro. Op basis van constante wisselkoersen bedroeg de stijging zelfs 14 procent. Vooral een aantrekkende vraag vanuit de VS en China waren verantwoordelijk voor de groei. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, toen corona nog geen rol speelde, bedraagt de omzetstijging op basis van constante wisselkoersen 1,9 procent. “EssilorLuxottica kende een sterke start van het jaar. Terwijl de pandemie bleef aanhouden, vochten we harder en leverden we een aanzienlijke omzetgroei die de niveaus van vóór de pandemie overtrof", aldus de onderneming in een toelichting. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.