Societe Generale ziet sterke afname probleemkredieten

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale verwacht dat de voorzieningen voor slechte leningen dit jaar aanzienlijk lager zullen uitvallen, na een meevallend eerste kwartaal, met het beste resultaat in jaren voor de internationale zakenbankdivisie van de Franse bank. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Franse bank. De nettowinst van 814 miljoen euro kan worden afgezet tegen het verlies van 326 miljoen een jaar eerder, toen de bank forse voorzieningen op kredieten moest nemen en de inkomsten uit aandelenhandel kelderden. Het cijfer is veel beter dan de winst van 228 miljoen euro die analisten gemiddeld verwachtten. De omzet steeg met 21 procent tot 6,25 miljard euro. Ook dit was boven de verwachting van analisten van 5,92 miljard euro. De voorzieningen voor oninbare leningen daalde met 66 procent bij de Franse bankreus, tot 276 miljoen euro. Ook ING rapporteerde donderdag een vergelijkbare afname van probleemleningen in het kwartaal. De tak van de zakenbank die zich bezighoudt met de uitgifte van aandelen van bedrijven en de handel daarin, had het beste kwartaal sinds 2015. SocGen rekent op 30 tot 35 basispunten van het leningenboek aan risicokosten, wat ongeveer de helft zou zijn van de 64 basispunten een jaar eerder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

