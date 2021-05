Meer winst voor ING door afname probleemleningen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in 2021 fors meer winst geboekt dankzij lagere voorzieningen voor probleemleningen dan een jaar eerder en de bank heeft inmiddels ruim 3 miljard euro klaarliggen voor distributie aan aandeelhouders. Dat bleek donderdag bij de kwartaalcijfers. De nettowinst steeg met 50 procent van 670 miljoen naar 1,005 miljard euro. Analisten rekenden hadden vooraf met 767 miljoen euro een stuk lager ingezet. "Het sterke herstel van de nettowinst vergeleken met een jaar eerder werd gedreven door een goede toename van fee-inkomsten en lagere risicokosten", zei CEO Steven van Rijswijk. De voorzieningen voor slechte leningen daalden met 66 procent van 661 miljoen naar 223 miljoen euro. De rentebaten waren nagenoeg gelijk op 3,5 miljard euro, terwijl een daling was voorzien. De fee-inkomsten stegen met 9 procent tot 854 miljoen euro, waar een stabiel niveau was voorspeld door analisten. Dit was te danken aan groei van beleggingsproducten, vooral in Duitsland en België. Hierdoor waren de totale inkomsten ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder, op 4,7 miljard euro. Hier rekenden analisten op een daling tot 4,4 miljard. Ook de overige inkomsten waren hoger.



De kapitaalbuffer bleef stabiel op 15,5 procent. ING heeft inmiddels 3,3 miljard euro winst gereserveerd voor uitkering aan aandeelhouders in de toekomst. Daarbij zit 50 procent van de veerkrachtige nettowinst van het eerste kwartaal, meldde de bank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

