ArcelorMittal ziet winst flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal zag in het eerste kwartaal van 2021 de resultaten flink aantrekken. Dit bleek donderdag voorbeurs uit kwartaalcijfers van de staalreus. “Het afgelopen kwartaal was ons sterkste kwartaal in een decennium”, aldus topman Aditya Mittal in een toelichting op de cijfers. In de afgelopen verslagperiode realiseerde ArcelorMittal een EBITDA-resultaat van 3.242 miljoen dollar, hetgeen overtuigend meer was dan de 2.965 miljoen dollar waar analisten op rekenden. Over het vierde kwartaal van 2020 was dit nog 1.726 miljoen dollar en een jaar eerder 967 miljoen dollar. Het operationele resultaat kwam uit op 2.641 miljoen dollar tegen 1.207 miljoen dollar een kwartaal eerder. Een jaar geleden was het staalconcern nog verlieslatend. De omzet van ArcelorMittal steeg daarnaast op kwartaalbasis van 14.184 miljoen dollar naar 16.193 miljoen dollar. De omzet bleef in het eerste kwartaal van 2020 nog steken op 14.844 miljoen dollar. Onder de streep restte afgelopen kwartaal een nettowinst van 2.285 miljoen dollar, ofwel bijna een verdubbeling ten opzichte van de winst van 1.207 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van 2020 boekte de onderneming nog een nettoverlies van 353 miljoen dollar. Door de winstgevendheid wist de onderneming zijn nettoschuld op kwartaalbasis te verlagen van 6,4 naar 5,9 miljard dollar. Outlook ArcelorMittal gaf aan te verwachten dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar met 4,5 tot 5,5 procent zal groeien. Dividend In juni dit jaar wil de onderneming een dividend van 0,30 dollar per aandeel uitkeren, na goedkeuring op de aandeelhoudersvergadering. Aandeleninkoop Het bedrijf heeft een aandeleninkoop met een waarde van 650 miljoen dollar afgerond. De inkoop volgde op de verkoop van een belang in Cleveland-Cliffs ter waarde van 651,6 miljoen dollar. Conform een eerder aangekondigd inkoopprogramma wordt momenteel voor 570 miljoen dollar aan eigen aandelen ingekocht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.