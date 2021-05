Brutowinst en operationeel resultaat ForFarmers omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in het eerste kwartaal 2021 een lagere brutowinst en operationeel resultaat (EBITDA) geboekt en verwacht de groeidoelstelling van de EBITDA dit jaar niet te kunnen realiseren. Dit bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de veevoerspecialist. Het bedrijf uit Lochem realiseerde een totale volumegroei van 1,8 procent en een groei van 1,0 procent bij mengvoer. De brutowinst daalde met 2,8 procent, waarbij het zogeheten cluster Duitsland/Polen de belangrijkste oorzaak was. Daar tekende zich een onverwachte afname af. Het EBITDA-resultaat daalde met 12,8 procent, een afname die volgens ForFarmers verband hield met de daling van de brutowinst. Kostenbesparingen mochten niet baten. Outlook ForFarmers wil in 2021 en 2022 7 miljoen euro aan operationele kosten besparen, waarvan het effect in 2023 volledig zichtbaar moet worden, zoals al eerder werd gecommuniceerd. In 2025 wil het bedrijf de kosten zelfs met ten minste 10 miljoen euro hebben teruggebracht. Verder beoogt ForFarmers in 2025 een onderliggende EBITDA van 125 tot 135 miljoen euro, deels dankzij autonome groei, maar ook aangevuld met overnames. Daarbij wil het bedrijf het onderliggende EBITDA-resultaat in 'uitdagende thuismarkten' op een autionome basis met 0 tot 3 procent verbeteren. ForFarmers herhaalde donderdag deze doelstellingen, maar houdt wel een slag om de arm. "Mede door de langer dan verwachte aanhoudende Covid-maatregelen verwacht ForFarmers dat het uitdagend zal zijn de ingeschatte daling van de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar volledig autonoom te kunnen goedmaken in het tweede halfjaar 2021. Naar verwachting zal ForFarmers daardoor dit jaar niet kunnen voldoen aan de doelstelling een autonome groei van de onderliggende EBITDA te bereiken van 0 tot 3 procent. "ForFarmers is positief ten aanzien van het realiseren van de lange-termijn geïntegreerde doelstellingen, inclusief de financiële doelstellingen 2025 waaronder het bereiken van een onderliggende EBITDA tussen de 125 miljoen en 135 miljoen euro door de combinatie van autonome groei en overnames", aldus het bedrijf donderdag. De koers van het aandeel ForFarmers sloot woensdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger op 5,62 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.