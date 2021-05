Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 10 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen noteerden hoger, een dag nadat beleggers geschrokken reageerden op opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen . Zij zei in een interview dat de rente mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen. Nadat zij op een later tijdstip haar worden introk, keerde de rust terug.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC waren de dalingen op de beurzen dinsdag niet meer dan het resultaat van winstnemingen. "Feit blijft dat economische data waarschijnlijk alleen maar zullen verbeteren", zei hij. Dit zal er volgens de analist uiteindelijk in resulteren dat de rente op een bepaald moment verhoogd zal worden. "De enige vraag is wanneer dit zal zijn", zei hij.

De inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren uit de eurozone vielen over het algemeen positief uit, met uitzondering van de index van Duitsland die aanvankelijk daalde naar 50,1, maar in een definitief cijfer zelfs naar 49,9 afzakte, en die van Italië, die onverwacht op nog meer krimp duidde.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op jaarbasis met 4,3 procent en op maandbasis met 1,1 procent, iets minder dan de verwachte 1,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Post heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar flink zien stijgen. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen. Voor 2021 wordt nu uitgegaan van een EBIT van meer dan 6,7 miljard euro in plaats van meer dan 5,6 miljard euro. Het aandeel steeg 6,0 procent.

Merck heeft de outlook voor 2021 verhoogd na sterke prestaties in het eerste kwartaal. Het aandeel won 1,7 procent.

Wolters Kluwer heeft over de eerste drie maanden van dit jaar de autonome omzet op jaarbasis zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald. Het aandeel sloot 3,0 procent hoger.

In Frankfurt ging Covestro aan kop met een winst van 5,3 procent, gevolgd door Deutsche Post, dat 4,6 procent steeg. Delivery Hero was met een verlies van 4,3 procent de sterkste daler.

In Parijs steeg Stellantis 6,8 procent, ArcelorMittal won 4,9 procent en Sanofi verloor 2,9 procent. Stellantis, maker van het automerk Jeep, verlaagt zijn geplande productie met 11 procent voor het eerste kwartaal, door het wereldwijde tekort aan chips. De komende weken kan de geplande productie verder omlaag worden bijgesteld, waarschuwde het bedrijf.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is woensdag vrijwel vlak gesloten.



Daarmee wisten de Amerikaanse aandelenmarkten het herstel van eerder op de dag, na de verliezen een dag eerder, met moeite vast te houden. Wall Street sloot dinsdag lager, nadat beleggers geschrokken reageerden op opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen . Zij zei in een interview dat de rente mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen. Nadat zij op een later tijdstip haar worden introk, keerde de rus terug.

"Als markten beginnen te worstelen om hoger te komen terwijl er goed nieuws is, zoals we vorige week zagen, duurt het meestal niet lang voordat markten omslaan en gaan dalen, wat gisteren leek te gebeuren, waarbij met name sprake leek van een verkoopgolf onder techfondsen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens de analist was de daling met name het resultaat van winstnemingen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten in april minder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in maart met 742.000. De markt rekende vooraf op een toename met 800.000 banen.

Een tweetal inkoopmanagersindices van de dienstensector lieten een verdeeld beeld zien. Volgens ISM vertraagde de groei van de activiteit in de dienstensector in april onverwacht, terwijl uit de cijfers van Markit juist bleek dat de groei versnelde.

Tevens werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 0,9 procent. De marktindex daalde van 706,6 naar 700,4.



Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,06 dollar, lager op 65,63 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met circa 8,0 miljoen vaten tot 485,1 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en arbeidsproductiviteit- en arbeidskosten-data.

Bedrijfsnieuws

General Motors won bijna 4,0 procent, na de publicatie van kwartaalcijfers. De autofabrikant boekte een aangepaste winst per aandeel van 2,25 dollar, ruim het dubbele van de analistenconsensus van 1,08 dollar. De outlook werd desondanks niet verhoogd.



Lyft had in het eerste kwartaal 13,5 miljoen actieve gebruikers die een ritje maakte met de taxi-app, wat 8 procent meer was dan een jaar eerder. Het aandeel daalde desondanks ruim 6,0 procent.

Leverancier van computerbeveiligingssoftware McAfee verloor circa 8,2 procent, ondanks sterke resultaten over het eerste kwartaal. Door de aantaande-spin-off van de zakelijke beveiligingsactiviteiten van het bedrijf zijn de cijfers een beetje moeilijk te ontleden.

Beleggers van General Electric en AT&T hebben de beloningsvoorstellen van hun bedrijven voor de bestuurders afgewezen in niet-bindende stemmingen. Beleggers vinden dat de topmanagers te sterk beloond worden tijdens de pandemie.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden overwegend hoger.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2004. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,2004 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2006 op de borden.

