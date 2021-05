Paypal presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) PayPal heeft het afgelopen kwartaal recordcijfers geboekt, vanwege de aanhoudende toename in e-commerce. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Amerikaanse betaalbedrijf.

Het bedrijf genereerde in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,1 miljard dollar, ofwel 0,92 dollar per aandeel, in vergelijking met 84 miljoen dollar, ofwel 0,07 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis boekte het betaalbedrijf een winst van 1,22 dollar per aandeel, tegenover 0,66 dollar per aandeel een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,01 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 4,62 miljard dollar in het eerste kwartaal vorig jaar naar 6,03 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op 5,91 miljard dollar.

Het bedrijf voegde de afgelopen periode netto 14,5 miljoen nieuwe accounts toe. PayPal rapporteerde 4,5 miljard transacties in het afgelopen kwartaal en 42,2 transacties per actief account.

Outlook

PayPal voorziet in het tweede kwartaal een omzet van 6,25 miljard dollar, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder, en een aangepaste winst van 1,12 dollar per aandeel, wat een stijging is van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het concern verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar. PayPal voorziet een omzet van 25,75 miljard dollar, wat een groei op jaarbasis van 20 procent zou betekenen. Eerder rekenden het bedrijf nog op een groei van de omzet met 19 procent.

PayPal raamt de aangepaste winst voor het hele boekjaar op 4,70 dollar per aandeel. Dit betekent een stijging van 21 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het betaalbedrijf eerder nog uitging van een stijging van de aangepaste winst mer circa 17 procent.

Het aandeel PayPal noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 5,5 procent hoger.