Uber verkleint verlies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft het afgelopen kwartaal een lager nettoverlies geboekt op een lagere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger

en taxidienst. De bruto-boekingen stegen het afgelopen kwartaal met 24 procent op jaarbasis tot 19,5 miljard dollar, waarvan 12,5 miljard dollar afkomstig was van de divisie voedselbezorging. De boekingen van Uber Eats zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de taxi-activiteiten in dezelfde periode met 38 procent daalden. Uber Technologies boekte een aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) van 359 miljoen dollar negatief, tegenover 612 miljoen dollar negatief in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepast EBITDA-verlies van 452 miljoen dollar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 108 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van 2,9 miljard dollar een jaar eerder. Uber Technologies boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 2,9 miljard dollar, in vergelijking met een omzet van 3,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De daling was het resultaat vanwege een reservering van 600 miljoen dollar in verband met een dispuut in het Verenigd Koninkrijk over de status van zijn Britse chauffeurs. Het aandeel Uber Technologies noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,1 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

