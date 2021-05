Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street noteerde woensdag pakweg anderhalf uur voor de slotbel hoger.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.181,48 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 34.291,50 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 13.652,53 punten.



Daarmee herstelden de Amerikaanse aandelenmarkten van de verliezen een dag eerder, nadat beleggers geschrokken reageerden op opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen . Zij zei in een interview dat de rente mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen. Nadat zij op een later tijdstip haar worden introk, keerde de rus terug.

"Als markten beginnen te worstelen om hoger te komen terwijl er goed nieuws is, zoals we vorige week zagen, duurt het meestal niet lang voordat markten omslaan en gaan dalen, wat gisteren leek te gebeuren, waarbij met name sprake leek van een verkoopgolf onder techfondsen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens de analist was de daling met name het resultaat van winstnemingen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten in april minder is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in maart met 742.000. De markt rekende vooraf op een toename met 800.000 banen.

Een tweetal inkoopmanagersindices van de dienstensector lieten een verdeeld beeld zien. Volgens ISM vertraagde de groei van de activiteit in de dienstensector in april onverwacht, terwijl uit de cijfers van Markit juist bleek dat de groei versnelde.

Tevens werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 0,9 procent. De marktindex daalde van 706,6 naar 700,4.

De euro/dollar noteerde op 1,2000. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2005 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2013 op de borden.



Olie noteerde woensdag tot 0,6 procent lager, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met circa 8,0 miljoen vaten tot 485,1 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en arbeidsproductiviteit- en arbeidskosten-data.

Bedrijfsnieuws

General Motors won 4,0 procent, na de publicatie van kwartaalcijfers. De autofabrikant boekte een aangepaste winst per aandeel van 2,25 dollar, ruim het dubbele van de analistenconsensus van 1,08 dollar. De outlook werd desondanks niet verhoogd.



Lyft had in het eerste kwartaal 13,5 miljoen actieve gebruikers die een ritje maakte met de taxi-app, wat 8 procent meer was dan een jaar eerder. Het aandeel daalde desondanks 6,1 procent.

Leverancier van computerbeveiligingssoftware McAfee verloor 6,2 procent, ondanks sterke resultaten over het eerste kwartaal. Door de aantaande-spin-off van de zakelijke beveiligingsactiviteiten van het bedrijf zijn de cijfers een beetje moeilijk te ontleden.

Beleggers van General Electric en AT&T hebben de beloningsvoorstellen van hun bedrijven voor de bestuurders afgewezen in niet-bindende stemmingen. Beleggers vinden dat de topmanagers te sterk beloond worden tijdens de pandemie.