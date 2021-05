Europa hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,8 procent tot 441,55 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 2,1 procent op 15.170,78 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,4 procent op 6.339,47 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,7 procent hoger op 7.039,30 punten. De Europese beurzen noteerden hoger, een dag nadat beleggers geschrokken reageerden op opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen . Zij zei in een interview dat de rente mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen. Nadat zij op een later tijdstip haar worden introk, keerde de rust terug. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC waren de dalingen op de beurzen dinsdag niet meer dan het resultaat van winstnemingen. "Feit blijft dat economische data waarschijnlijk alleen maar zullen verbeteren", zei hij. Dit zal er volgens de analist uiteindelijk in resulteren dat de rente op een bepaald moment verhoogd zal worden. "De enige vraag is wanneer dit zal zijn", zei hij. De inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren uit de eurozone vielen over het algemeen positief uit, met uitzondering van de index van Duitsland die aanvankelijk daalde naar 50,1, maar in een definitief cijfer zelfs naar 49,9 afzakte, en die van Italië, die onverwacht op nog meer krimp duidde. De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op jaarbasis met 4,3 procent en op maandbasis met 1,1 procent, iets minder dan de verwachte 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2004. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2011 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2013 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,1 procent hoger. Bedrijfsnieuws Deutsche Post heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar flink zien stijgen. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen. Voor 2021 wordt nu uitgegaan van een EBIT van meer dan 6,7 miljard euro in plaats van meer dan 5,6 miljard euro. Het aandeel steeg 6,0 procent. Merck heeft de outlook voor 2021 verhoogd na sterke prestaties in het eerste kwartaal. Het aandeel won 1,7 procent. Wolters Kluwer heeft over de eerste drie maanden van dit jaar de autonome omzet op jaarbasis zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald. Het aandeel sloot 3,0 procent hoger. In Frankfurt ging Covestro aan kop met een winst van 5,3 procent, gevolgd door Deutsche Post, dat 4,6 procent steeg. Delivery Hero was met een verlies van 4,3 procent de sterkste daler. In Parijs steeg Stellantis 6,8 procent, ArcelorMittal won 4,9 procent en Sanofi verloor 2,9 procent. Stellantis, maker van het automerk Jeep, verlaagt zijn geplande productie met 11 procent voor het eerste kwartaal, door het wereldwijde tekort aan chips. De komende weken kan de geplande productie verder omlaag worden bijgesteld, waarschuwde het bedrijf. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.181,89 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het groen.

