Bpost verhoogt outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bpost

(ABM FN) Bpost heeft in het eerste kwartaal hogere resultaten geboekt en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele boekjaar. Dit bleek woensdag nabeurs na publicatie van kwartaalcijfers. De bedrijfsopbrengsten stegen het afgelopen kwartaal met 9,1 procent tot 1,0 miljard euro, vanwege groei van Parcels BeNe en E-commerce logistics. Bpost boekte een EBIT van 112,3 miljoen euro, terwijl de aangepaste EBIT 115,5 miljoen euro bedroeg, wat 39,9 miljoen euro hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder. De divisie Mail & Retail boekte het afgelopen kwartaal een 1,4 procent hogere omzet van 506,8 miljoen euro. De gerapporteerde en aangepaste EBIT bedroegen respectievelijk 70,2 miljoen en 70,6 miljoen euro. Parcels & Logistics Europa & Azië was goed voor een 34,8 procent hogere omzet van 287,8 miljoen euro. De aangepaste EBIT bedroeg 37,3 miljoen euro, terwijl de gerapporteerde EBIT uitkwam op 36,6 miljoen euro. Parcels & Logistics Noord-Amerika boekte een omzet van 282,1 miljoen euro, tegen een aangepaste en gerapporteerde EBIT van achtereenvolgens 8,2 miljoen en 6,2 miljoen euro. Outlook In het licht van de sterke resultaten van het eerste kwartaal en op basis van de huidige veronderstellingen over de normalisering van de COVID-19 volumes voor de rest van het jaar verwacht bpost nu dat de aangepaste EBIT voor de group meer dan 310 miljoen EUR zal bedragen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.