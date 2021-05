AEX herstelt van de schrik

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag fors hoger gesloten, herstellend van de schrik die de aandelenmarkten dinsdag om het hart sloeg toen voormalig Fed-voorzitter Yellen het spook van renteverhoging opriep.

De AEX sloot 2,5 procent hoger op 714,14 punten, na dinsdag te zijn teruggezakt onder 700 punten door forse verliezen bij de sterk vertegenwoordigde technologie-aandelen. De Midkap-index en Smallcaps-index stegen ook, maar minder hard.

Yellen, inmiddels minister van financiën in de regering van Joe Biden, slikte haar woorden snel weer in door te zeggen dat ze de mogelijkheid van een hogere rente niet als voorspelling of advies had bedoeld. Daarop herstelde de markt zich vrijwel volledig, merkte Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoord op.

"Als je de dinsdag ertussenuit haalt en de stand van woensdag vergelijkt met maandag, dan kan je bijna denken dat er niets is gebeurd", zei de vermogensbeheerder. Maar er was natuurlijk wel wat gebeurd: Yellen was even vergeten dat ze geen Fed-voorzitter meer was, maar minister van financiën, en de code is dat die niets zegt over de rente, want daar gaat Jerome Powell van de Federal Reserve nu over. "Een kleine vergissing", aldus Van Deijck.

Yellen steunt het monetaire beleid van Powell en verwacht dat de inflatie zal normaliseren na het herstel van de olieprijs. Ook benadrukte de minister dat de extra uitgaven die de regering Biden voorstelt gedekt worden door hogere belastingen en dus niet voor meer inflatie zouden moeten zorgen.

Toch denkt Van Deijck dat beleggers er van uit mogen gaan dat 2021 het jaar wordt waarin de negatieve rente op de kapitaalmarkten verdwijnt en de rente niet meer daalt. Maar ook bij een wat hogere rente en een oplopende inflatie bieden vastrentende waarden per saldo geen alternatief voor aandelen, volgens de vermogensbeheerder.

Een teleurstellend banenrapport van ADP liet woensdagmiddag zien dat het niet alleen om inflatie draait voor de Fed, zei Van Deijck. Het tegengaan van ongelijkheid is ook een mandaat van de Amerikaanse centrale bank, en veel mensen zijn nog altijd hun baan en hun spaargeld kwijt door de coronapandemie.

Het aantal banen in de Amerikaanse private sector groeide met 742.000 maar dat was minder dan voorspeld. Vrijdag volgt het overheidsrapport over de banengroei.



De inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse dienstensector lieten sterke groei zien in april. Eerder op de dag kwam deze index voor de eurozone uit op 50,5, in plaats van 49,6 in maart, wat iets beter was dan verwacht.

De euro stond licht lager op 1,2004 dollar en de olieprijs steeg 0,7 procent.



Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Signify bijna 5 procent tot 49,32 euro, na een koopadvies door ING. Het koersdoel ging bovendien van 40,00 naar 60,00 euro. "We zijn van mening dat er nog steeds een significant opwaarts potentieel is voor zowel de outlook als onze ramingen in het geval van een sterk cyclisch herstel", aldus de analisten.

Chipmachinefabrikant ASML steeg ook 5 procent, na vergelijkbare verliezen op dinsdag.

Wolters Kluwer won 3 procent na cijfers en resultaten van DSM werden met een plus van 4,4 procent onthaald.

DSM verwacht dit jaar nog steeds verder herstel bij Materials en groei bij Nutrition richting de 10 procent. Dit zal de aangepaste EBITDA opkrikken met circa 15 procent. Eerder hield DSM het nog bij dubbelcijferige stijging. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam zag een goede jaarstart, dankzij sterke volumegroei, waardoor de marges hoger uitvielen, vooral bij Materials. De analist verhoogde het koersdoel van 160,00 naar 165,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Just Eat Takeaway.com was een van de weinige dalers met een verlies van 1 procent.

In de AMX won kunstmestfabrikant OCI 10 procent na een stijging van de omzet en de winstgevendheid, en een verwachting van verdere verbetering in het tweede kwartaal. JPMorgan sprak van een sterk eerste kwartaal.

TKH won na cijfers 6,4 procent en AMG 5,5 procent. AMG komt vandaag nabeurs met cijfers.



Bouwbedrijven Heijmans en BAM waren in trek voorafgaand aan kwartaalcijfers van BAM donderdag. Vastned verloor 1,2 procent in aanloop naar kwartaalcijfers.