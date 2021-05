Beursblik: probleemloos kwartaal voorzien bij BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft naar verwachting een kwartaal zonder veel problemen gehad, met een licht lagere omzet na de verkoop van BAM International. Dat stelde ING in een analistenrapport. Het eerste kwartaal is voor BAM doorgaans het zwakste, omdat infrastructuurprojecten worden bemoeilijkt door winterse weersomstandigheden. ING rekent op een resultaat voor belastingen tussen 10 miljoen euro negatief en 11 miljoen euro positief, op basis van historische trends. Eenmalige verliesposten op individuele contracten vallen niet te voorspellen, merkt de bank daarbij op. Gezien de reorganisatie en voorzieningen voor projectverliezen in het voorgaande jaar denkt analist Tijs Hollestelle dat het resultaat wel rond of onder de nul zal uitkomen, ook omdat de coronapandemie voor extra kosten zorgde. Het belangrijkste is volgens hem echter dat er geen grote verrassingen zijn en dat de resultaten stabiel en voorspelbaar zijn. De omzet zal naar verwachting rond 1,46 miljard euro uitkomen, wat 9 procent lager is dan een jaar eerder. De verkoop van BAM International zal zo'n 5 procent omzet hebben gekost, vermoed de analist. De liquiditeit blijft zeer hoog, verwacht ING. ING heeft een Houden advies en koersdoel van 1,20 euro voor BAM. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.