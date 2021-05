Beursblik: meer winst voor ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zal donderdag naar verwachting een hogere winst bekendmaken, uit lagere inkomsten, dankzij minder hoge voorzieningen voor oninbare leningen. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, die werd opgesteld door de bank. De analisten rekenen gemiddeld op een nettowinst van 767 miljoen euro, tegen 670 miljoen euro een jaar eerder. De totale inkomsten worden geschat op 4,43 miljard euro. Dit was een jaar eerder nog 4,51 miljard. De netto rentebaten zouden dalen van 3,50 miljard naar 3,36 miljard euro, terwijl de fee-inkomsten naar verwachting stabiel bleven op 782 miljoen euro. De voorzieningen voor oninbare leningen worden geschat op 430 miljoen euro voor het afgelopen kwartaal, wat fors minder is dan de 661 miljoen euro een jaar eerder. Het resultaat voor belastingen bij de retailbank zou uitkomen op 759 miljoen, waarvan het leeuwendeel, namelijk 484 miljoen euro, in Nederland, terwijl België licht verlieslatend was, verwachten de analisten. De retailbanken in Duitsland en de overige markten dragen samen zo'n 330 miljoen euro bij aan het resultaat van de retailbank. De zakenbank leverde ook een bijdrage van 357 miljoen euro. ING publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.