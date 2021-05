Beursblik: Amerikaanse banenrapport valt tegen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse private sector heeft in april minder banen weten te creëren dan verwacht. Dat was woensdag de eerste conclusie van Rabobank in een commentaar op het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP.

"In een normale markt is 742.000 een zeer goed cijfer, maar wij gingen uit van 850.000 banen en daar ligt het gerapporteerde cijfer duidelijk onder", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Ook opvallend was de relatief geringe bijstelling van het cijfer over maart van 517.000 naar 565.000. "Normaal gesproken wordt het cijfer over een maand eerder in overeenstemming gebracht met het overheidsrapport van dezelfde maand dat twee dagen later naar buiten komt en dat was 916.000", zei Marey. "Het kan zijn dat ADP op basis van de loonstrookjes een ander beeld heeft gekregen, of dat het gebruikte model met afwijkende variabelen deze 565.000 oplevert, dat is niet duidelijk. Het wijkt in elk geval in negatieve zin af."

De banengroei was ook in april redelijk breed gedragen, met 106.000 banen in de maakindustrie, 155.000 in de handel en transport en 237.000 in de vrijetijdssector.

De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het rapport van ADP 0,2 procent lager op 1,1995 dollar.