Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, herstellend van een daling dinsdag na een verontrustende uitspraak van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 1,4 procent op 436,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,3 procent naar 15.049,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 6.301,90 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,1 procent naar 7.000,08 punten.

Yellen zei in een interview met The Atlantic dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen. Later trok Yellen deze woorden weer in, waardoor de rust terugkeerde in de markten, aldus diverse analisten. "Dit bleek genoeg om de kwestie achter ons te laten", aldus analist Connor Campbell van Spreadex.

De inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren uit de eurozone vielen over het algemeen positief uit, met uitzondering van de index van Duitsland die aanvankelijk daalde naar 50,1, maar in een definitief cijfer zelfs naar 49,9 afzakte, en die van Italië, die onverwacht op nog meer krimp duidde.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op jaarbasis met 4,3 procent en op maandbasis met 1,1 procent, iets minder dan de verwachte 1,2 procent.

Vandaag wordt in de Verenigde Staten de banengroei in de private sector over april bekend gemaakt, waarvoor de verwachting uiteenloopt van 800.000 tot 850.000 banen.

In de Verenigde Staten gaat het verder om de twee definitieve inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren van Markit en ISM en de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Boston Eric Rosengren, van Clevland Loreta Mester en van Chicago, Charles Evans.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 66,59 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 69,83 dollar werd betaald, een winst van eveneens 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2011. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1995 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,2017 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Post heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar flink zien stijgen. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen. Voor 2021 wordt nu uitgegaan van een EBIT van meer dan 6,7 miljard euro in plaats van meer dan 5,6 miljard euro. De koers van het aandeel noteerde steeg 4,2 procent.

Merck heeft de outlook voor 2021 verhoogd na sterke prestaties in het eerste kwartaal. Het aandeel noteerde 2,3 procent hoger in koers.

Wolters Kluwer heeft over de eerste drie maanden van dit jaar de autonome omzet op jaarbasis zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald. De koers van het aandeel steeg 3,4 procent .

In Frankfurt liepen de koersen van Daimler en Delivey Hero flink terug en vormden daarmee een groot verschil met het koersherstel van andere hoofdaandelen, waarvan het aandeel Covestro de kroon spande met een [plus van meer dan 4 procent en er tien meer dan 2 procent wonnen.

In Parijs noteerde de koers van het aandeel Sanofi in het rood met een verlies van meer dan 2,5 procent, maar deze vormde een uitzondering. Onder de hoofdaandelen daar waren geen uitschieters.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500-index sloot dinsdag 0,7 procent lager op 4.164,66 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,9 procent tot 13.633,50 punten. De Dow Jones-index herstelde aan het einde van de dag en sloot minder dan 0,1 procent hoger op 34.133,03 punten.