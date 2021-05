Beursblik: verder herstel verwacht bij AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft in het eerste kwartaal van 2021 vermoedelijk een hoger resultaat behaald dan een jaar eerder. Dit is de verwachting van analisten van Citigroup. Citigroup is sowieso positief over AMG en verhoogde onlangs de ramingen voor de EBITDA voor dit jaar met 16 procent en zit daarmee circa 30 procent boven de consensus. Deze hogere ramingen zijn vooral te danken aan een robuust prijsherstel voor vanadium en spodumeen, aldus de analisten. Ook nam de zakenbank het SP1+ spodumeenproject en het Cambridge-2 vanadiumproject mee in de ramingen. Deze projecten zijn de voornaamste reden dat de analisten de ramingen voor de EBITDA in 2022 en 2023 met respectievelijk 29 en 44 procent opwaarts bijstelden. Kijkend naar het eerste kwartaal van 2021, dan rekent Citigroup op een EBITDA van zo'n 30 miljoen dollar. Het EBITDA-resultaat van AMG kwam in het vierde kwartaal van 2021 uit op 22,5 miljoen dollar en in het eerste kwartaal van 2020 op 22,3 miljoen dollar. Outlook Citigroup verwacht dat de EBITDA in de rest van het jaar verder stijgt naar 43 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2021. AMG zelf denkt dat de positieve trends aanhouden en verwacht dat de EBITDA over heel 2021 de 100 miljoen dollar zal overstijgen. Dat is fors meer dan de 67 miljoen dollar van 2020, maar nog wel lager dan de 121 miljoen dollar van 2019. AMG opent woensdag nabeurs de boeken over het eerste kwartaal. Het aandeel noteerde vanochtend 1,6 procent hoger op 31,92 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.