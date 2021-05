Stellantis haalt emissiedoel zonder hulp van Tesla - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Frans-Italiaanse autofabrikant Stellantis verwacht zijn Europese CO2-emissiedoelstellingen dit jaar te zullen halen zonder klimaatcredits te hoeven kopen van Tesla. Dat meldde persbureau Reuters woensdag, op basis van een interview met het Franse weekblad Le Point. Stellantis ontstond door de fusie van Peugeot en Fiat Chrysler. De twee autofabrikanten kochten tussen 2019 en 2021 voor zo'n 2 miljard euro aan Europese en Amerikaanse CO2-emissierechten van de fabrikant van elektrische auto's Tesla. Dat is vanaf dit jaar niet meer nodig, dankzij de elektrische technologie die Peugeot inbrengr in Stellantis, zei de topman in het interview. Stellantis zou in gesprek zijn met Tesla over de financiële implicaties van het besluit om niet meer de emissierechten van Tesla te gebruiken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

