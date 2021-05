Valuta: Yellen praat dollar omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ten opzichte van de dollar lager nadat de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dinsdag in een interview stelde dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk iets moet stijgen om oververhitting van de economie te voorkomen.

"Die uitspraak is door de markt niet genegeerd", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Ook al gaat de Amerikaanse minister van Financiën helemaal niet over het rentebeleid van de Federal Reserve, die daar herhaaldelijk zeer duidelijk over is geweest, de markt toont zich zeer gevoelig voor dit soort uitspraken", aldus Koopman.

Koopman kijkt wat monetair beleid betreft deze week ook uit naar de beleidsvergadering van de Bank of England. "Die heeft een inkoopprogramma lopen van 150 miljard Britse pond, waar elke week 4,4 miljard pond uit wordt besteed. Dat kan de bank niet een heel jaar volhouden en dus moet er ergens zich een moment aandienen dat dit weekbedrag omlaag gaat of het programma in het huidige tempo is volbracht. Wij denken dat de bank het moment voor vermindering van het weekbedrag donderdag nog niet aangekondigt, maar dat er wel een indicatie wordt gegeven wanneer dat moment zich wel aandient. Die verwachting zit al in de koers van het Britse pond verwerkt. Op een wat langere termijn verwachten wij een euro op 0,84 Britse pond", aldus Koopman.

Vandaag wordt in de Verenigde Staten de banengroei in de private sector over april bekend gemaakt, waarvoor de verwachting uiteenloopt van 800.000 tot 850.000 banen. "Ook al is dit cijfer niet dominant, wij denken wel dat de dollar er gevoelig genoeg voor is om te reageren als het cijfer tegen- of meevalt", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

De inkoopmanagersindices voor de diverse dienstensectoren uit de eurozone vielen over het algemeen positief uit, met uitzondering van de index van Duitsland die aanvankelijk daalde naar 50,1, maar in een definitief cijfer zelfs naar 49,9 afzakte, en die van Italië, die onverwacht op nog meer krimp duidde.

De producentenprijzen van de eurozone stegen in maart op jaarbasis met 4,3 procent en op maandbasis met 1,1 procent, iets minder dan de verwachte 1,2 procent.

In de Verenigde Staten gaat het vandaag verder om de twee definitieve inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren van Markit en ISM en de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Boston Eric Rosengren, van Clevland Loreta Mester en van Chicago, Charles Evans.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1997 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8636 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag onveranderd op 1,3887 dollar. De dollar noteerde op 6,4735 Chinese yuan. De dollar won vandaag 0,1 procent op 109,82 yen.