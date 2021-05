Lagere bezettingsgraad Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bezettingsgraad zien dalen. Dit bleek woensdagochtend uit een handelsupdate van het vastgoedfonds.

De bezettingsgraad daalde van 96,5 procent eind december naar 95,2 procent eind maart. In Nederland daalde de bezettingsgraad naar 93,8 procent, vanwege het vertrek van tijdelijke huurder Food Retail op de Kalverstraat in Amsterdam en van Tommy Hilfiger op de Muntstraat in Maastricht. In Frankrijk vertrokken onder meer Oysho en Max Mara uit panden van Vastned. De panden in Spanje blijven volledig bezet. Vastned wist 84,1 procent van de huur op te halen in het eerste kwartaal.

Managing director Reinier Walta sprak van veerkrachtige resultaten in het afgelopen kwartaal, ondanks dat de impact van de coronacrisis niet eerder zo fors is geweest als in de eerste drie maanden van dit jaar.

In het eerste kwartaal tekende Vastned 25 nieuwe of verlengde huurcontracten voor een totaalbedrag van 3 miljoen euro, ofwel 4,1 procent van de theoretische huur.

Outlook

Vanwege de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de COVID-19 pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding daarvan, geeft Vastned op dit moment geen verwachting af voor het direct resultaat over 2021.