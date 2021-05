Beursupdate: AEX flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woendagochtend flink hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 708,37 punten.

"De Europese beurzen zijn na het stevige verlies van gisteren, vanmorgen hoger van start gegaan", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens ING schrokken beleggers gisteren van de woorden van oud-Fed-voorzitter Yellen, die zei dat een hogere rente mogelijk nodig is om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen.

Later trok Yellen deze woorden weer in, waardoor de rust terugkeerde in de markten, aldus diverse analisten. "Dit bleek genoeg om de kwestie achter ons te laten", aldus analist Connor Campbell van Spreadex.

Wiersma constateert dat de wereldwijde beurzen moeite hebben om de huidige, historisch hoge niveaus en waarderingen vast te houden. "Zelfs de ruimschoots overtroffen winstverwachtingen voor het eerste kwartaal leidden gemiddeld tot winstnemingen. We zullen deze volatiele markten naar verwachting de komende tijd wel vaker zien", aldus Wiersma.

Beleggers zullen volgens ING vooral gaan letten op de eerstvolgende acties van centrale banken. "Die zullen een minder ruim monetair beleid gaan voeren, dat is zeker. De vraag is alleen wanneer en in welke mate", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak ging de aandacht naar de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de grote Europese economieën.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone kwam in april uit op 50,5 tegen 49,6 in maart. In een eerdere raming werd rekening gehouden met een stand van 50,3.

Eerder deze week kwam het bericht uit dat de inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie steeg van 62,5 in maart naar 62,9 in april. Daarmee kwam de samengestelde index uit op 53,8 tegen 53,2 in maart en 53,7 in een voorlopige meting.

De cijfers over april geven volgens econoom Chris Williamson van Markit een bemoedigend signaal dat de eurozone zich in het tweede kwartaal uit de recessie zal trekken.

“De opleving in de industrie, die wordt aangewakkerd door de stijgende vraag, gaat gepaard met tekenen dat nu ook de dienstensector weer is gaan groeien”, voegde de econoom verder toe.

De euro/dollar noteerde op 1,1994. De olieprijzen stegen met 0,9 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Signify 4,2 procent op 49,09 euro, na een koopadvies door ING. Het koersdoel ging bovendien van 40,00 naar 60,00 euro. "We zijn van mening dat er nog steeds een significant opwaarts potentieel is voor zowel de outlook als onze ramingen in het geval van een sterk cyclisch herstel", aldus de analisten.

ASML steeg met 3,2 procent. Wolters Kluwer won 2,9 procent na cijfers en resultaten van DSM werden met een plus van 2,0 procent eveneens positief onthaald. DSM verwacht voor heel dit jaar nog steeds een aanhoudend herstel bij Materials en een groei bij Nutrition richting de 10 procent. Dit zal leiden tot een stijging van de aangepaste EBITDA van circa 15 procent. Eerder sprak DSM enkel van een dubbelcijferige stijging. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam sprak van een goede jaarstart, dankzij een sterker dan voorziene volumegroei, waardoor de marges hoger uitvielen, vooral bij Materials. De analist zag ruimte zijn koersdoel te verhogen van 160,00 naar 165,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Just Eat Takeaway.com leverde juist 1,9 procent in.

In de AMX won OCI 7,6 procent na cijfers. OCI heeft in het eerste kwartaal van 2021 een stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat behaald, terwijl de winstgevendheid verder aantrok. Op basis van de ontwikkelingen in de volumes en prijzen, verwacht OCI een sterker tweede kwartaal met een hoger aangepaste EBITDA dan in het eerste kwartaal en een verdere afbouw van de schulden. JPMorgan sprak van een sterk eerste kwartaal.

TKH won na cijfers 3,9 procent en AMG 1,9 procent. AMG komt vandaag nabeurs met cijfers.

Onder de kleinere aandelen won TomTom 2,9 procent, maar daalde Ajax 0,7 procent.