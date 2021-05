ASR rondt inkoopprogramma af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft het aandeleninkoopprogramma afgerond. Dit maakte de verzekeraar woensdagochtend bekend. In totaal werden sinds 19 februari dit jaar ruim 2,0 miljoen aandelen ASR ingekocht. Dit gebeurde tegen een gemiddelde prijs van 36,84 euro, ofwel een totaalbedrag van 75 miljoen euro. Het aandeel ASR koerste woensdagochtend 0,6 procent hoger op 36,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

