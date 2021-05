Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 275,00 naar 310,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Berenberg stelden dat, na een sterke groei van ASMI in de afgelopen jaren, de vraag naar ALD wordt gedreven door geheugen- en GAA-technologie. Ook zijn de marktvorsers te spreken over de sterke positie van ASMI op de foundry-markt, waardoor het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van kansen in GAA. Verder zien de analisten de vraag naar geheugen toenemen. "ASMI moet een sterke relatie op zien te bouwen met geheugenfabrikanten", aldus Berenberg. "Het is nu nog te vroeg om te stellen dat ASMI een vergelijkbare positie kan opbouwen op de geheugenmarkt als op de foundry-markt." Het aandeel ASMI steeg woensdagochtend met 1,9 procent tot 247,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

