Fors meer omzet en winst voor Deutsche Post

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar flink zien stijgen. Dit maakte het bedrijf woensdag bekend. De nettowinst steeg van 301 miljoen euro over het eerste kwartaal van 2020 naar 1,19 miljard dollar dit jaar met een omzet van 18,9 miljard euro tegen 15,5 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 592 miljoen naar 1,91 miljard euro, waar bij de voorlopige resultaten al 1,9 miljard euro werd gemeld. Het bedrijf zei woensdag te hebben kunnen profiteren van een opleving in e-commerce en van de wereldhandel. CEO Frank Appel sprak van het beste eerste kwartaal ooit. Outlook Deutsche Post verhoogde woensdag de verwachtingen voor dit jaar en ook voor de middellange termijn. Voor 2021 wordt door het bedrijf nu uitgegaan van een EBIT van meer dan 6,7 miljard euro tegen de eerdere verwachting van meer dan 5,6 miljard euro. De vrije kasstroom wordt nu verwacht uit te komen op meer dan 3 miljard euro tegen 2,3 miljard euro in een eerdere raming. De bruto-investeringen komen voor de periode 2021 tot en met 2023 in de nieuwe prognose uit op circa 9 miljard euro tegen eerder tussen de 7,5 en 8,5 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

