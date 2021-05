Minder autonome omzet voor TKH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de autonome omzet zien dalen, maar heeft zijn outlook wel verhoogd. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een tussentijdse kwartaalupdate van TKH. In het eerste kwartaal zag TKH de omzet autonoom met 4,7 procent afnemen, door een lagere orderintake bij Industrial Solutions in het tweede en derde kwartaal van 2020, waardoor de omzet bij deze tak daalde en niet kon worden gecompenseerd door de omzetstijging bij Telecom en Building Solutions. Het operationeel resultaat (EBITA) over de verslagperiode daalde hand in hand met de omzet. De orderintake verbeterde in het vierde kwartaal en dat zette zich in het eerste kwartaal door, waarmee het orderboek op kwartaal- en op jaarbasis verbeterde. Aandeleninkoop Het aandeleninkoopprogramma dat een omvang heeft van 25 miljoen euro is inmiddels afgerond, waarmee 623.334 aandelen TKH Group zijn ingekocht. Het programma werd op 18 november 2020 aangekondigd en op 9 maart van dit jaar afgerond. Outlook TKH Group stelde woensdag zijn outlook voor het eerste halfjaar opwaarts bij, nu het verwacht dat het zijn productiecapaciteit beter kan uitnutten. Over de eerste zes maanden verwacht het bedrijf nu een hoger resultaat dan over dezelfde periode een jaar eerder. Tot nu toe hebben de verstoringen in de aanvoer van onderdelen een beperkt effect op de operaties. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers volgt als gebruikelijk een indicatie voor de resultaatvorming voor het gehele boekjaar. Het aandeel TKH Group sloot dinsdag op een rood Damrak 1,5 procent lager op 40,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

