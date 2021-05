Correctie: Beursblik: omzet TKH Group beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft het met een afname van de autonome omzet met 4,7 procent beter gedaan dan verwacht. Dit oordeelde ING woensdag in een analyse. ING houdt voor het eerste halfjaar rekening met een daling van de omzet met 7,8 procent, waarin het eerste kwartaal van dit jaar de zwaarste terugval zou laten zien, omdat een jaar eerder de coronacrisis nog geen rol speelde. Het operationeel resultaat was conform verwachting, aldus ING. Het herstel in de orderintake bij de bandentak van het bedrijf dient zich eerder aan dan ING voorzag en ondersteunt ook de positieve kijk van ING op het bedrijf. ING heeft een koopadvies voor het aandeel TKH Group met een koersdoel van 49,00 euro. Het aandeel TKH Group noteerde woensdag op een groen Damrak 3,2 procent hoger op 41,48 euro. Correctie: om juiste advies en koersdoel weer te geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

