DSM optimistisch gestemd

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het eerste kwartaal van 2021 aantrekkende resultaten geboekt en werd optimistischer over de ontwikkeling van de aangepaste EBITDA dit jaar. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf woensdag voorbeurs bekend. Co-CEO Geraldine Matchett sprak van een "zeer goede" start van het jaar ondanks de aanhoudende uitdagingen als gevolg van de coronacrisis. De Nutrition divisie presteert volgens Matchett nog altijd sterk en het positieve momentum ligt in lijn met de ontwikkeling in de tweede helft van 2020. Bovendien heeft het sterke herstel bij Materials sinds eind vorig jaar zich doorgezet in het eerste kwartaal, aldus Matchett. Als gevolg werd DSM positiever over de ontwikkeling van de aangepaste EBITDA. DSM verwacht voor heel dit jaar nog steeds een aanhoudend herstel bij Materials en een groei bij Nutrition richting de 10 procent. Dit zal leiden tot een stijging van de aangepaste EBITDA van circa 15 procent. Eerder sprak DSM enkel van een dubbelcijferige stijging. Analisten rekenden voorafgaand aan de cijfers op een omzet van 8.729 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.728 miljoen euro.



De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 2.194 miljoen euro en de aangepaste EBITDA op 441 miljoen euro. Dit markeerde een groei van respectievelijk 7 en 13 procent ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder. Analisten voorspelden vooraf gemiddeld een iets lagere omzet van 2.150 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 423 miljoen euro. De aangepaste EBITDA-marge kwam uit op 20,1 procent tegen 19,1 procent vorig jaar. De omzet bij de divisie Nutrition, die onder andere vitaminepreparaten maakt, steeg met 7 procent, tot 1,7 miljard euro en bij Materials was er een omzetstijging van 13 procent tot 467 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

